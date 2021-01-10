إيطاليا تسجل 18627 إصابة و361 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 18627 إصابة و361 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18627 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2276491.

وتشهد إيطاليا بالتالي تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 6 يناير 20331 حالة، وفي 7 يناير 18020، وفي 8 يناير 17533، وفي 9 يناير 19978.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 361 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 78755 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء الفيروس في بيانات 6 يناير 548

حالة، وفي 7 يناير 414، وفي 8 يناير 620، وفي 9 يناير 493.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1617804 أشخاص بعد رصد 11174 حالة شفاء، بينما لا تزال حالة 579932 شخصا نشطة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم حاجز الـ89 مليون، وعدد حالات الوفيات حاجز الـ1.9 مليون، بحسب

بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وبموجب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الجائحة حتى يوم الأحد، 89.630.087، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19، إلى 1.926.544 حالة وفاة، وتم تعافي أكثر من 63 مليون شخص. وتحتل الولايات المتحدة والهند والبرازيل الصدارة في قائمة البلدان الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. فقد بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 22.132.396، واجمالي الوفيات 372428، كما تم علاج وتعافي أكثر من 13 مليون شخص. وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10.450.284، والوفيات إلى 150999 ، وتم تعافي أكثر من 10 ملايين شخص. وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد المصابين، وتم تسجيل 8.075.998، وبلغ إجمالي الوفيات 202631، وتم شفاء أكثر من 7 ملايين حالة.