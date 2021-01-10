السعودية تسجل إصابة 117 حالة جديدة بكورونا ووفاة 5 حالات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي تسجيل 117 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363 ألفاً و809 حالات، من بينها ألف و970 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث أن معظم الحالات الصحية مطمئنة، ولكن 309 من بين الحالات حرجة، مضيفاً أن 5 حالات توفيت بسبب كورونا ليصل الإجمالي إلى 6 الآف و291 وفاة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة اليوم بلغ 166 شخصاً حيث ارتفع الإجمالي إلى 355 ألفا و548 حالة.

وأضاف أن المملكة ضمن قائمة الدول

التي ترصد المزيد من الاستقرار والانحسار لأعداد حالات كورونا،و أن الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%، مضيفاً أن جرعات اللقاح بلغت حتى الآن 178 ألفاً و337 جرعة، وأن الفئات التي لها أولوية وضعت بناءً على مخاطر معينة ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم حاجز الـ89 مليون، وعدد حالات الوفيات حاجز الـ1.9 مليون، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وبموجب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم منذ

بداية الجائحة حتى يوم الأحد، 89.630.087، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19، إلى 1.926.544 حالة وفاة، وتم تعافي أكثر من 63 مليون شخص. وتحتل الولايات المتحدة والهند والبرازيل الصدارة في قائمة البلدان الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. فقد بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 22.132.396، واجمالي الوفيات 372428، كما تم علاج وتعافي أكثر من 13 مليون شخص. وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10.450.284، والوفيات إلى 150999 ، وتم تعافي أكثر من 10 ملايين شخص. وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد المصابين، وتم تسجيل 8.075.998، وبلغ إجمالي الوفيات 202631، وتم شفاء أكثر من 7 ملايين حالة.