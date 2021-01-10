أكثر من 3000 إصابة و62 حالة وفاة بفيروس كورونا برومانيا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت رومانيا أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية، اليوم الأحد، أن العدد الكلي لإصابات كوفيد-19 في البلاد قد تجاوز الـ 671 ألف حالة، منذ بداية الجائحة، كذلك وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 16 ألفًا و600 حالة.

وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في العاصمة بوخاريست حيث بلغت 825 حالة.

وتلقى أكثر من 100 ألف شخص اللقاح المضاد لكوفيد-19 منذ بداية برنامج التطعيم في رومانيا في الـ 27 من شهر ديسمبر الماضي؛ حيث تم الإبلاغ عن

آثار جانبية طفيفة وشائعة في 350 حالة، معظمها صداع، أو آلام عضلية، أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، أو شعور بضعف، أو ظهور طفح جلدي.ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من حملة التطعيم - التي تستهدف كبار السن وذوي الأمراض المزمنة - نهاية الأسبوع المقبل.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم

حاجز الـ89 مليون، وعدد حالات الوفيات حاجز الـ1.9 مليون، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وبموجب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الجائحة حتى يوم الأحد، 89.630.087، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19، إلى 1.926.544 حالة وفاة، وتم تعافي أكثر من 63 مليون شخص. وتحتل الولايات المتحدة والهند والبرازيل الصدارة في قائمة البلدان الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. فقد بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 22.132.396، واجمالي الوفيات 372428، كما تم علاج وتعافي أكثر من 13 مليون شخص. وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10.450.284، والوفيات إلى 150999 ، وتم تعافي أكثر من 10 ملايين شخص. وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد المصابين، وتم تسجيل 8.075.998، وبلغ إجمالي الوفيات 202631، وتم شفاء أكثر من 7 ملايين حالة.