تعرف على أسعار البنزين الجديدة في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة أرامكو السعودية، الیوم الأحد الموافق 10 يناير، بعد المراجعة الدورية الشهرية، عن أسعار البنزين الجديدة؛ التي يبدأ العمل بها في جميع المناطق بالمملكة ابتداءً من يوم الاثنین الموافق 11 يناير الجاري.

وكانت أسعار البنزين في شهر ديسمبر؛ وفقًا لشركة أرامكو على النحو التالي:

سعر بنزين: 91 1.44 ريال.

سعر بنزين: 95 1.58 ريال.

سعر ديزل: 0.52 ريال.

سعر غاز البترول: 0.75 ريال.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال.

وأكدت أرامكو على تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين (منتجات الطاقة) من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ويشار إلى أن شركة أرامكو السعودية توفّر أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

أما الأسعار الجديدة فستكون كالاتي

سعر بنزين 95 – 1.85 ريال سعودي

سعر بنزين 91 – 1.44 ريال سعودي

سعر الديزل – 0.52 ريال سعودي

سعر غاز البترول – 0.75 ريال سعودي

سعر الكيروسين – 0.70 ريال سعودي.