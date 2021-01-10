أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمراقبة وقف إطلاق النار، لا يتضمن إرسال قوات عسكرية. وقال السني في تصريح له، «إن مقترح الأمين العام لمجلس الأمن لمراقبة وقف إطلاق النار، لا يتضمن إرسال قوات عسكرية، أو قبعات زرقاء كما تتم إشاعته، إنما واستجابةً لطلب لجنة «5 + 5» يتم إرسال مراقبين غير عسكريين وغير مسلحين، تحت إشراف أممي، وذلك لمراقبة مثلث بن جواد -أبوقرين- سوكنة» . «مضيفا يظل هذا مقترحا ينتظر إقرار مجلس الأمن». وكان جوتيريش اقترح في رسالة لمجلس الأمن أن يدعم مراقبون دوليون، وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف أن الأطراف المتحاربة في ليبيا، طلبت مساعدة الأمم المتحدة، في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.



كانت هذه تفاصيل خبر مقترح جوتيريش لا يتضمن إرسال قوات عسكرية لليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.