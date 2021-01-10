Parler منصة ترمب البديلة

خلص تقرير من وكالة أسوشيتد برس إلى احتمالات إطلاق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب منصته الخاصة، بعد أن أنهى موقع تويتر، يوم الجمعة، مسيرته التي استمرت 12 عامًا تقريبًا بإغلاق حسابه.

ذاكرا أن لدى ترمب خيارات بديلة ذات مدى أصغر بكثير، ومنها تطبيق Parler صديق اليمين المتطرف والمرشح الرئيسي، على الرغم من أن كلا من Google و Apple قد أزالتاه من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، وقررت Amazon حذفه من خدمة استضافة الويب الخاصة به.

ويتوقع خبراء حرية التعبير ضغطًا متزايدًا على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي للحد من الخطاب التحريضي؛ حيث يقوم الأمريكيون بتقييم الاستيلاء العنيف يوم الأربعاء على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل حشد من الغوغاء الذين حرضهم ترمب.

عمالقة التكنولوجيا

مع توقع الخبراء أن ترمب قد يظهر على Parler، واجهت شركة Parler رياحًا معاكسة، حيث سحبت Google تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها من متجر التطبيقات الخاص بها للتقليل من السماح للمنشورات التي تسعى إلى «التحريض على العنف المستمر في الولايات المتحدة»، حذت Apple حذوها بعد أن منحتها 24 ساعة لمعالجة الشكاوى التي تم استخدامها «لتخطيط وتسهيل المزيد من الأنشطة غير القانونية والخطيرة».

وقامت أمازون بضربة أخرى، حيث أبلغت Parler بأنها ستحتاج إلى البحث عن خدمة استضافة ويب جديدة فعالة في منتصف ليل الأحد. وذكَّر بارلر في رسالة، أبلغتها Buzzfeed لأول مرة، أنها أبلغتها في الأسابيع القليلة الماضية بـ98 مثالًا على المنشورات «التي تشجع العنف وتحرض عليه بوضوح» وقالت إن المنصة «تشكل خطرًا حقيقيًا للغاية على السلامة العامة».

فيما اعترض الرئيس التنفيذي لشركة بارلر، جون ماتزي، على العقوبات ووصفها بأنها «هجوم منسق من قبل عمالقة التكنولوجيا لقتل المنافسة في السوق.

مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون Parler غير متاح لمدة تصل إلى أسبوع، لأننا نعيد البناء من الصفر.

حيث يؤدي فقدان الوصول إلى متاجر التطبيقات في Google و Apple - التي تعمل أنظمة تشغيلها على تشغيل مئات الملايين من الهواتف الذكية - إلى الحد بشدة من وصول Parler، على الرغم من استمرار إمكانية الوصول إليها عبر متصفح الويب. سيعني فقدان Amazon Web Services أن Parler بحاجة إلى التدافع للعثور على مضيف ويب آخر - إضافة إلى إعادة الهندسة.

ويعتقد أستاذ القانون ديفيد كاي، بجامعة كاليفورنيا والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، أن Parler سيواجهون أيضًا ضغوطًا من الجمهور وإنفاذ القانون كما هو الحال بالنسبة للمواقع غير المعروفة من بينهم MeWe و Wimkin و TheDonald.win و Stormfront، وفقًا لتقرير صدر عن مجموعة Alethea Group، التي تتعقب المعلومات المضللة.

Parler:

خدمة شبكات اجتماعية أمريكية تم إطلاقها في أغسطس 2018 كبديل عن تويتر. يستخدم بشكل أساسي من قبل أشخاص مرتبطين بدونالد ترمب والسياسة اليمينية.