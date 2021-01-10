البابا فرنسيس يدعو الشعب الأميركي إلى التحلي بالمسؤولية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 07:11 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يناير - 2021 6:01 مساءً

دعا البابا فرنسيس قادة الولايات المتحدة والشعب الأميركي إلى “الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية” في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونغرس في واشنطن.

وقال البابا في عظته بعد صلاة التبشير الملائكي التي بثت عبر الفيديو في ظل الأزمة الوبائية: “أحث سلطات الدولة الأميركية وجميع السكان على الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية من أجل تهدئة النفوس وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديموقراطية المتجذرة في المجتمع الأميركي”.

وأضاف: “أوجه تحية مودة لشعب الولايات المتحدة الأميركية الذي هزّه حصار الكونغرس الأخير وأصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم في تلك اللحظات المأسوية”، وفق ما نقل موقع الفاتيكان الإخباري.