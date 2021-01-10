واقعة الطائرة الأندونسية المنكوبة.. العثور على أشلاء جثث وملابس طفل وتحديد مكان الصندوقين الأسودين

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، تحديد موقع الصندوقين الأسودين لطائرة بوينغ التي تحطمت قبالة سواحل العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصا، إضافة لأشلاء جثت وملابس طفل.

ويعتبر العثور على الصندوقين خطوة من شأنها مساعدة المحققين على معرفة أسباب الحادث.

وقال رئيس اللجنة التابعة لوزارة النقل سورجانتو تجاهجانتو “حددنا موقع الصندوقين الأسودين”.

وأسفرت الأبحاث رصد إشارة صادرة من الطائرة أثناء عمليات البحث المكثفة في بحر جاوة، بينما تبقى فرضية العثور على ناجين مستبعدة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة سريويجايا الإندونيسية والتي تربط جاكرتا ببونتياناك في جزيرة بورنيو، قد فقدت الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أمس السبت، بعد نحو 4 دقائق على إقلاعها.

وتشتغل الجهات المختصة على أشلاء جثث عثر عليها، بغية تحديد هويات الضحايا، فيما نقلت قطع من الحطام إلى ميناء جاكرتا الرئيسي، بينها إطار طائرة وبنطال طفل، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

ولا زالت فرق الإنقاذ والبحرية تواصل عملية البحث، مستعينة بمروحيات وسفن حربية وغواصيين.