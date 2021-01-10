بوريطة: “المغرب سيرد بحزم على أي تهديد سيمس استقرار وطمأنينة سكانه”

جدة - عبدالحي حسين - في ظل تلويح قوى إقليمية بحمل السلاح، خرج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، للتأكيد أن المغرب قادر على الرد على أي تهديد.

وقال بوريطة، اليوم الأحد، في الداخل، خلال زيارة مبنى القنصلية المقبلة في أمريكا، إن المغرب القوي بهذا الدعم الدولي يبقى متشبثا بالمسلسل الأممي، ووقف اطلاق النار، والانخراط في حل نهائي للنزاع، ولكن بوضوح في كل النقط.

وأوضح بوريطة أن هدف المسلسل الأممي هو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كما أن “المغرب سيرد بحزم على كل مس بسيادته واستقرار ساكنته”.

واعتبر بوريطة أن القنصلية الأمريكية، التي ينتظر أن تفتتح، قريبا، في الداخلة، ستكون العشرين في الأقاليم الجنوبية، والموقف الأمريكي جزء من دينامية عالمية، مضيفا أنه “لولا كورونا لوصلنا إلى ثلاثين قنصلية لتصبح الداخلة، والعيون قطبين دبلوماسيين”.