عبد الهادي بلخياط في معبر الكركارات – صور

جدة - عبدالحي حسين - زار الفنان عبد الهادي بلخياط معبر الكركرات كخطوة منه لدعم جنود المغرب في المنطقة، التي زارها فنانون، وسياسيون مغاربة في الآونة الأخيرة للغرض نفسه.

وأعلن الممثل، محمد الخياري، عن زيارة عبد الهادي بلخياط، لمعبر الكركرات، بنشره، اليوم الأحد، صورا على حائطه في فاسبوك للفنان المعتزل بجانب المعبر.

وعلق الخياري على الصور: جنود الفن الأصيل في الكركارات (عبدالهادي بلخياط، وطارق التونسي). عاش الملك، عاش المغرب عاش الشعب المغربي قاطبة “.

وكان آخر ظهور للفنان عبد الهادي بالخياط، أثناء منحه شهادة دكتوراه فخرية من طرف مؤسسة الأكاديمة الدولية للسلام، وذلك نظير عطائه للساحة الفنية، طوال مساره.

يذكر أن عبد الهادي بلخياط أحد أهرام الموسيقى المغربية، البالغ من العمر 81 سنة، اعتزل الغناء، عام 2012، وتوجه نحو ميدان الموعضة، والإرشاد الديني.