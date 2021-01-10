دفاع المتهمة بسرقة 16 بيضة ل”اليوم24″: لم نتوصل بأي تنازل من طرف البرلماني وسبق أن اتهم عاملا آخر بسرقة “طورنفيس”

جدة - عبدالحي حسين - نفى دفاع المتهمة بسرقة 16 بيضة من طرف البرلماني، عبد اللطيف الزعيم، عن الدائرة التشريعية الرحامنة، اليوم الأحد، أن يكون الأخير قد تنازل عن متابعة موكلته.

وأوضح المحامي، محمد الغزواني، ممثل دفاع “س.ك”، في تصريح لـ”اليوم24″، أن “يكون البرلماني عبد اللطيف الزعيم، الذي يتهم إحدى عاملاته بسرقة 16 بيضة من وحدة انتاج البيض، في مدينة الرحامنة، تنازل عن متابعتها”، مشددا على أنه “لم يطلع على أي تنازل، كما أنه تواصل مع أسرتها، صباح اليوم، وأكدت له بدورها، أنها لم تتوصل بأي تنازل يذكر”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “من المرتقب أن تنطلق، يوم الأربعاء المقبل، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في ابتدائية ابن جرير ثاني جلسات القضية، المثيرة، التي تتابع فيها عاملة في حالة اعتقال في سجن الأوداية في مراكش بجنحة خيانة الأمانة في حق مشغلها، على خلفية اتهامه لها بسرقة 16 بيضة”.

وأكد المحامي نفسه أن “موكلته، تشدد على أنها تعمل في وحدة انتاج البيض نفسها لمدة 11 سنة”، مبرزا، أنها “أول مرة تأخذ 16 بيضة مضطرة من دون إذن مشغلها”، لافتا الانتباه إلى أنه “سبق لأحد العمال في نفس الوحدة، أن حبس لمدة 6 أشهر حبسا نافذا، بنفس التهمة، على خلفية سرقته “طورنفيس””.

وكان نشطاء في إقليم الرحامنة قد نظموا، مساء أمس السبت، وقفة احتجاحية أمام “معمل” وحدة لإنتاج البيض في المدينة نفسها، في ملكية البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن الدائرة التشريعية الرحامنة، تضامنا مع عاملة تتابع في حالة اعتقال، بتهمة سرقة 16 بيضة.

وأوضح مهدي بوحميد، أحد المحتجين، في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، أن الوقفة نظمها عدد من نشطاء المدينة تضامنا مع العاملة، حيث أحضروا عددا كبيرا من البيض، كشكل احتجاجي على اعتقالها.

وأضاف المتحدث نفسه أن المحتجين طالبوا بإطلاق سراح العاملة، التي تمت متابعتها في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن المحتجين تعرضوا للتضيق من طرف صاحب وحدة إنتاج البيض.