الممثلة حسنة الطمطاوي: كوني زوجة نقيب الممثلين يحرمني من أعمال وليس العكس

جدة - عبدالحي حسين - كشفت الفنانة المغربية، حسنة الطمطاوي، جانبا خفيا عن الجمهور الواسع، ويخص مسارها الفني، إذ تحترف الغناء منذ أزيد من 20 سنة في “كورال” الأوركسترا الفيلهارمونية بالرباط.

وأكدت الممثلة الطمطاوي، في حديثها ببرنامج “FBM المواجهة ، رفقة الصحافي بلال مرميد أن الغناء تعتبره شغفا شخصيا، ويخلق لها التوازن في عطائها الفني.

وتستفيد الطمطاوي من صوتها في المسرح، عبر تأدية مقاطع على الخشبة، تدخل ضمن دور الشخصية، التي تتقمصها.

وعلى الرغم من رفضها الحديث عن أمور شخصية، إلا أن الصحافي بلال مرميد أصر على إثارة نقطة متداولة في الوسط الفني، وهو زواجها من نقيب الممثلين، مسعود بوحسين، الذي يتسبب في اتهامها بالاستفادة من منصب زوجها للمشاركة في أعمال فنية، إذ نفت ذلك جملة، وتفصيلا، وأوضحت أن عكس ذلك هو الحاصل ، إذ يتجنبها بعض بمبرر أنها زوجة النقيب، ويمكن أن تتسبب في مشاكل.

وأكدت الطمطاوي أن زوجها بوحسين لا يتدخل بتاتا في شؤونها المهنية، وهو النهج نفسه، الذي تعتمده هي في في تعاملها معه.