شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. معرضي "آيدكس" و"نافدكس" في الموعد المحدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس 2021" والدفاع البحري "نافدكس 2021" ومؤتمر الدفاع الدولي، والتي تعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات ، عن قرب استكمال التحضيرات النهائية الخاصة بالمعرضين اللذان سيقامان في الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالإضافة إلى مؤتمر الدفاع الدولي الذي سيقام بتاريخ 20 فبراير في مركز أدنوك للأعمال.