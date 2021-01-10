شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الألماني يعزز إجراءات الأمن بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية الأسبوعية أن فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج) أبلغ أعضاء البرلمان بأنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية في (الرايخستاج) مبنى البرلمان، بعد أن اقتحم مثيرو شغب الكونجرس الأمريكي في واشنطن الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن شويبله قوله في خطاب أرسل إلى الأعضاء "اتخذت شرطة ولاية برلين ترتيبات لتعزيز قواتها حول مبنى الرايخستاج".

وأكدت متحدثة باسم البرلمان أن شويبله كتب إلى المشرعين عن الوضع الحالي، لكنها أحجمت عن الإدلاء بتفاصيل عن محتوى الرسالة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن شويبله طلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن أحداث العنف في واشنطن، وأنه "سيحدد مع الحكومة الاتحادية وولاية برلين ما يمكن استخلاصه من نتائج من أجل الوضع الأمني للبوندستاج".

وكان مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن يوم الأربعاء وسط موجة من الغضب احتجاجا على خسارته في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني. ولقي خمسة أسخاص بينهم شرطي حتفهم في تلك الأحداث.

وشهدت برلين وصول متظاهرين غاضبين من القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا إلى درجات مبنى البرلمان خلال مظاهرة أقيمت في أغسطس آب.