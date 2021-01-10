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بالفيديو أبرز ما يحمله تايخ اليوم 10 كانون الثاني من أحداث عبر التاريخ

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بغداد - ياسين صفوان - 1949 - اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ.

1984 - الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.

2001 - بداية ويكيبيديا كجزء من مشروع نيوبيديا لتصبح مستقلة بعد خمسة أيام.

2006 - إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.

2011 - فوز الأرجنتيني ليونيل بجائزة افضل لاعب بالعالم

2019 - فوز فليكس تشيسكيدى بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2020 - وفاة السلطان قابوس بن سعيد السلطان التاسع في تاريخ عُمان عن عمر ناهز 80 عامًا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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