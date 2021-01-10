انت الان تتابع خبر بالفيديو أبرز ما يحمله تايخ اليوم 10 كانون الثاني من أحداث عبر التاريخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1949 - اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ.
1984 - الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.
2001 - بداية ويكيبيديا كجزء من مشروع نيوبيديا لتصبح مستقلة بعد خمسة أيام.
2006 - إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.
2011 - فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة افضل لاعب بالعالم
2019 - فوز فليكس تشيسكيدى بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
2020 - وفاة السلطان قابوس بن سعيد السلطان التاسع في تاريخ عُمان عن عمر ناهز 80 عامًا