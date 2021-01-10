بالفيديو أبرز ما يحمله تايخ اليوم 10 كانون الثاني من أحداث عبر التاريخ

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بغداد - ياسين صفوان - 1949 - اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ. بغداد - ياسين صفوان - 1949 - اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ. 1984 - الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية. 2001 - بداية ويكيبيديا كجزء من مشروع نيوبيديا لتصبح مستقلة بعد خمسة أيام. 2006 - إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر. 2011 - فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة افضل لاعب بالعالم 2019 - فوز فليكس تشيسكيدى بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 2020 - وفاة السلطان قابوس بن سعيد السلطان التاسع في تاريخ عُمان عن عمر ناهز 80 عامًا