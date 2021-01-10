شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور جمهوري مطالباً ترامب بالاستقالة: «إنه الخيار الأفضل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي بات تومي؛ الأحد؛ إن على الرئيس دونالد ترامب الاستقالة بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي «الكابيتول» في أحداث عنف خلفت قتلى.

وأضاف في مقابلة مع شبكة تلفزيون «إن.بي.سي»: «أعتقد بأن أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس ويرحل في أسرع وقت ممكن. أعترف بأن هذا ربما يكون غير مرجح؛ لكنني أعتقد بأنه سيكون الخيار الأفضل».

كما كرر تومي، نفس الدعوة في مقابلة منفصلة أجراها مع شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي سياق متصل قال ويب جيمس كلايبورن، وهو نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، الأحد: «إن بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تطرح على المجلس يوم الثلاثاء أو الأربعاء».

وتابع في تصريح لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية: «أعتقد بأنها ستصاغ غداً (الاثنين)، وقد يحل يوم الثلاثاء أو الأربعاء قبل أن تطرح فعلياً (على المجلس)، لكنني أعتقد بأنها ستطرح هذا الأسبوع».