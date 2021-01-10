شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو الأمريكيين إلى التحلي بـ«المسؤولية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا البابا فرنسيس، الأحد، قادة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي إلى «الحفاظ على حسٍّ عالٍ بالمسؤولية» في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونجرس في العاصمة واشنطن.

وقال البابا في كلمة بثت عبر الفيديو في ظل الأزمة الوبائية: «أحث سلطات الدولة (الأمريكية) وجميع السكان على الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية من أجل تهدئة النفوس وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديمقراطية المتجذرة في المجتمع الأمريكي».

وأوضح: «أوجه تحية مودة لشعب الولايات المتحدة الذي هزّه حصار الكونجرس الأخير (...) أصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم - خمسة أشخاص - فقدوها في تلك اللحظات المأساوية»، وذلك وفق ما نقل موقع الفاتيكان الإخباري الناطق بالعربية.

وشدد على أنّ «العنف يدمر الذات على الدوام».

وفي مقابلة مع القناة الإيطالية الخامسة، أبدى البابا فرنسيس دهشته إزاء ما حصل «لأن الأمريكيين شعب يحترم قواعد الديمقراطية». وأشار إلى وجوب «إدانة» ما جرى و«فهمه بشكل جيد لتفادي تكراره وأخذ العبر من التاريخ».

