قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تسحب الاثنين



تسحب الاثنين قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد اكتمال عقد المتأهلين الأحد.

وفاز مانشستر سيتي الأحد على ضيفه برمنجهام سيتي بثلاثية نظيفة سجلها الربتغالي برناردو سيلفا «هدفين» وفيل فودين، كما فاز تشيلسي على ضيفه موركامب برباعية ماسون مونت والثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتز.

وكان ليدز يونايتد أبرز ضحايا مفاجآت مباريات الأحد بسقوطه الذريع أمام كرولي تاون من الدرجة الرابعة صفر-3.

وكانت مباريات السبت شهدت احتياج أرسنال حامل اللقب إلى الشوط الثاني من التمديد لحسم مواجهته أمام ضيفه نيوكاسل 2-صفر، وسجل ايميل سميث رو (109) والغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ (117) هدفي النادي اللندني.

وحقق فريق المدفعجية اللقب الموسم الماضي في النهائي على حساب جاره وغريمه تشيلسي معززًا رقمه القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الاعرق في البلاد (14).

وأشرك المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا تشكيلة من الأساسيين والبدلاء، حيث يمر الفريق بفترة مميزة في الدوري بعد بداية بطيئة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، حيث أبقى على أوباميانج فيما دخل لاحقًا كل من سميث رو، الشاب المتألق بوكايو ساكا، الفرنسي الكسندر لاكازيت والسويسري غرانيت تشاكا من دكة البدلاء.

وبلغ مانشستر يونايتد ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالمسابقة (12) أيضاً الدور الرابع بفوزه على ضيفه واتفورد من الدرجة الأولى بهدف يتيم للاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

وأشرك المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير تشكيلة رديفة نسبياً حيث أبقى العديد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء أبرزهم البرتغالي برونو فرنانديش وماركوس راشفورد والفرنسي انتوني مارسيال والقائد هاري ماغواير.

ودخل يونايتد الى اللقاء إثر خروجه الأربعاء من نصف نهائي كأس الرابطة على يد جاره وغريمه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وسجل ماكتوميناي الهدف الوحيد من رأسية إثر ركنية من البرازيلي أليكس تيليس ليبقي يونايتد على آماله بتحقيق اللقب للمرة الأولى منذ العام 2016، علمًا انه خرج من نصف نهائي الموسم الماضي امام تشيلسي.

وفي مباراة أخرى، بلغ ليستر سيتي الدور الرابع برباعية نظيفة على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الاولى.

ويدين ليستر بالفوز لجميس جاستن (34)، مارك ألبرايتون (59)، الاسباني أيوزي بيريس (79) وهارفي بارنز (81).

كما بلغ إيفرتون بصعوبة الدور الرابع بفوزه 2-1 على ضيفه روثرهام من الدرجة الاولى بعد التمديد.

وسجل التركي جنك توسون (9) والمالي عبدولاي دوكوريه (93) هدفي «توفيز» بعدما عادل الاميركي ماثيو اولوسوندي للضيوف (56).

وزجّ المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بتشكيلة رديفة نسبيًا فيما شارك الكولومبي خاميس رودريغيس أساسيًا للدخول في أجواء المنافسات بعدما دخل بديلاً في الخسارة ضد وست هام في الدوري في أول يوم من السنة الجديدة إثر غيابه لفترة بسبب الإصابة.