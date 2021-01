شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي والنصر والشارقة في ربع نهائي «دوري السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أسفرت مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الإمارات لكرة السلة لفئة الرجال عن فوز شباب الأهلي على ضيفه الوصل، بفارق مريح 89-67، كما عاد النصر بانتصار ثمين حققه على حساب مضيفه الظفرة 69-54، ولم يجد الملك الشرقاوي حامل اللقب أي عناء في التغلب على ضيفه بني ياس، بنتيجة كبيرة 89-57، فيما تأجلت مباراة الوحدة مع ضيفه البطائح التي كانت مقررة في الجولة نفسها على صالة الوحدة لتقام الثلاثاء، الذي سيشهد إقامة مباريات إياب ربع النهائي للدوري، والمقام بنظام BEST OF 3.

وفي تفاصيل المواجهات امتلك «الفرسان» الأفضلية في الربع الأول من مباراته مع «الإمبراطور»، وأنهاه بصعوبة 26-22، قبل أن يتحول الربع الثاني إلى صراع أنهاه «الإمبراطور» متقدماً بفارق نقطة واحدة 26-25، ومع انخفاض إيقاع المستوى الفني يسترد شباب الأهلي الأفضلية في الربعين الثالث والرابع ويُنهيهما بواقع 19-8 و19-11، وينهي المواجهة بفوز مريح 89-67.

وفي المباراة الثانية سيطر «العميد» على مجريات مباراته مع مضيفه الظفرة، محققاً فوزه المريح بفارق 15 نقطة 69-54 بعدما تفوق في الفترات الأربع بواقع 20-17 و16-13 و17-14 و16-10.

وفي المواجهة الثالثة لذهاب الدوري، بسط «الملك» حامل لقب النسخة الماضية من الدوري نفوذه على مجريات مباراته مع ضيفه بني ياس وأنهاها بفوز عريض هو الأكبر في جولة الذهاب بفارق 32 نقطة، بنتيجة 89-67.

وتقام الثلاثاء المقبل، جولة الإياب بـ4 مباريات، حيث يستضيف الوصل شباب الأهلي، ويحل الظفرة ضيفاً على النصر، ويستقبل بني ياس الشارقة.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي تقام بنظام BEST OF 3، بحيث يتأهل إلى الدور نصف النهائي، الفريق الذي يفوز في مجمل مباراتي الذهاب والإياب، وفي حالة فوز كل فريق من الطرفين بمباراة يلجأ الفريقان إلى مواجهة ثالثة تَحدد لها 16 من يناير الجاري.