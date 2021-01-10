ريال مدريد يتجمد في ثلوج أوساسونا



تعادل ريال مدريد بدون أهداف مع مضيفه أوساسونا في أجواء متجمدة ليهدر فرصة الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ولو مؤقتاً بعد تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو بسبب الأجواء العاصفة والمثلجة في العاصمة مدريد.

وتعطلت رحلة طيران ريال مدريد إلى أوساسونا لأربع ساعات يوم الجمعة بسبب عاصفة ثلجية، ولم تكن الأمور سهلة عند انطلاق المباراة السبت في ملعب (ال سادار) المغطى بالثلوج.

وكانت أخطر محاولات التسجيل للريال عندما هز الشباك في مناسبتين في الشوط الثاني لكن الحكم ألغى الهدفين بسبب التسلل على كريم بنزيمة بينما وقف الحظ إلى جوار ريال بعدم قبول هدف من أوساسونا الذي نجح في خطته الدفاعية للمباراة.

وبهذا التعادل استمر حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة متأخراً بنقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب 15 مباراة فقط، في حين يحتل أوساسونا المركز الـ19 قبل الأخير.

وأكد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه كان يجب أن يلعب بشكل أفضل بغض النظر عن الظروف الصعبة المحيطة باللقاء.

وقال كروس: «صنعنا عددا قليلا جدا من الفرص، ويحتاج فريق بإمكانياتنا إلى صناعة المزيد، حتى لو كان من الصعب اللعب على أرضية الملعب، كما كان الحال عليه خلال اللقاء. كنا ندرك أن المنافس سيدافع بصلابة».

وأضاف «الملعب ليس عذراً لأن الأمر كان على الفريقين. لا يمكن أن نسعد بالنتيجة لأننا نقاتل على صدارة الدوري وهذا التعادل لا يساعد».

وعمل فريق من 50 شخصاً على إزالة الثلوج من أرضية الملعب على مدار اليوم واستمر تساقطها خلال سير اللقاء.

لكن الظروف ساعدت أوساسونا بكل تأكيد لأنه كان سعيداً بالعودة إلى الخلف والدفاع بشكل متكتل لحرمان ريال مدريد من أي مساحات.

ونجح أسلوب أوساسونا ولم يسدد ريال مدريد أي كرة على المرمى في الشوط الأول في واقعة تحدث لفريق المدرب زين الدين زيدان لأول مرة هذا الموسم.

وصنع أوساسونا، الذي خسر ست مرات في عشر مباريات بالدوري ولم يحقق أي انتصار منذ أكتوبر/ تشرين الأول، أخطر فرصة في الشوط الأول عندما قابل المدافع أوير ركلة ركنية أنقذها الحارس تيبو كورتوا.

وجاءت محاولة خطيرة للريال في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما أرسل ماركو أسينسيو كرة عرضية من اليسار لكن الحارس سيرجيو هيريرا تدخل في الوقت المناسب.

وأعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن استيائه من التعادل السلبي، وقال بعد اللقاء «لقد تعاملنا مع الأمر بشكل سيئ، وفعلنا ما يمكننا القيام به في الملعب، ولم تكن مباراة كرة قدم، هذه المباراة كان يجب تأجيلها».

وتابع زيدان: «لم تكن مباراة في كرة القدم، أشتكي مما حدث، فلم تكن الظروف مهيأة لإقامة مباراة في كرة القدم».