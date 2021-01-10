شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتفوق على رونالدو في الركلات الحرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمر برشلونة في خطه التصاعدي وحقق فوزه الثالث توالياً في الدوري الإسباني بعودته من أرض ملعب غرناطة الصعب بانتصار كبير برباعية نظيفة، منها هدفان لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل أحد هدفيه من ركلة حرة بعد غياب طويل.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، رفع ميسي رصيده من الأهداف بالركلات الحرة مع برشلونة، إلى 48 هدفاً، 37 منها في الدوري الإسباني، ليتفوق بذلك في عدد الأهداف من الكرات الثابتة، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 47 هدفاً من ركلات حرة، طوال مسيرته مع أندية سبورتينج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، منها 32 هدفاً في مسابقات الدوري المختلفة.

ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفاً ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بفارق هدف عن جيرارد مورينو مهاجم فياريال.

وأشاد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة بما قدمه ميسي وأنطوان جريزمان الذي سجل هدفين أيضاً، وقال«عشنا أسبوعاً جيداً، بتحقيق 3 انتصارات خارج ملعبنا، ولعبنا بشكل جيد وأظهرنا أن الفريق ينمو بثقة، وسجلنا 4 أهداف، وهو أمر إيجابي للغاية، وهناك مباريات مثل اليوم نحتاج فيها إلى فرص قليلة للتسجيل».

وأردف: «الأمر لا يعتمد على لاعب واحد لحصد الألقاب، بل على عقلية الفريق وإذا كان الجميع بحالة جيدة وبأفضل حالاتهم يمكنهم القتال، ولكن مع فارق النقاط لدينا فإن الأمر صعب، لكننا لعبنا هذا الأسبوع جيداً وذلك يمنحنا الثقة».

واستكمل: «برشلونة يحتاج لميسي بسبب أهميته وفاعليته للقتال من أجل الألقاب، ومؤخراً كان يظهر بشكل جيد وفعال للغاية، وهو دائماً متحمس للغاية والآن هو يسجل أكثر».

وأشاد بخط دفاع الفريق، وقال كومان: «دفاعياً الفريق كان جيداً، ولم يلعب أومتيتي منذ فترة طويلة وكان جيداً للغاية وبوسكيتس أمامه، وافتقدنا لينجليت وأراوخو، لكن أثبت أومتيتي وأوسكار أن لهما مكانا في الفريق».