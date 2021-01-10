شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد سبورت يعزز شراكته مع مركزي ميونيخ وغياثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي يونايتد سبورت المشارك في دوري الإمارات للدرجة الثانية لكرة القدم استمرار الشراكة المجتمعية مع مركز ميونيخ للرعاية الطبية وإعادة التأهيل ومركز غياثي، وذلك ضمن جهوده الرامية لتفعيل الجانب الاستثماري .

وقال مبارك الكتبي رئيس النادي: إن قرار يونايتد سبورت باستمرار وتعزيز الشراكة مع المؤسسات يمثل ترسيخاً للأهداف المرجوة ضمن رؤية تلامس الطموحات المنشودة التي تؤدي إلى تحقيق التطلعات المقررة من خلال البحث عن أفضل المعطيات التي تؤدي إلى الحلول المناسبة في ظل الالتزامات الخاصة بدوري الدرجة الثانية.

وأوضح أن استمرار هذه العلاقة قوبل بالتقدير والاهتمام من لاعبي النادي على ضوء النتائج المرتبطة بحصولهم على الخدمات الطبية المطلوبة من مركز ميونيخ ، موضحاً أن النادي ملتزم بتنفيذ متطلبات الشراكة من خلال وضع شعار الشركة على قمصان اللاعبين أثناء مباريات الدوري.

وأكمل:شعارنا أن نسعى لتقديم صورة مشرفة عن النادي من خلال الأداء الإيجابي في الدوري، إلى جانب العمل على ترسيخ الدور الثقافي والمجتنعي بما يعزز مكانته في المساهمة بكل الأمور التي تؤدي إلى التطور الرياضي.