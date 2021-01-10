شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور يقابل الأوزبكي توريف في تمهيدي ماسترز الدوحة للجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق منافسات بطولة الدوحة للماسترز للجودو 2021 التي ينظمها الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، مساء الاثنين، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وذلك بصالة لوسيل الرياضية للخدمات المتعددة بالدوحة، ويلتقي لاعب الإمارات فيكتور مع الأوزبكي توريف المصنف ثامناً.

وتشهد بطولة ماسترز الدوحة التي تعد أولى بطولات الاتحاد الدولي الكبرى مشاركة 399 لاعباً ولاعبة من 70 دولة من بينهم 6 دول عربية هي الإمارات، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، وقطر، ويشارك بها أفضل 16 لاعباً ولاعبة من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، وهي مؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وستكون المنافسة في 7 أوزان مختلفة للرجال والسيدات، وتضم مجموعة فيكتور في وزن تحت 73 كجم، 30 لاعباً في مقدمتهم الياباني هاشميتو المصنف الأول في ذلك الوزن والثاني عالمياً.

وفي اتصال هاتفي، حث محمد بن ثعلوب الدرعي اللاعب فيكتور على ضرورة بذل الجهد خلال تلك المشاركة الافتتاحية، والتي تأتي في نطاق الإعداد لأولمبياد طوكيو القادم الذي تأهل له بالنقاط.