شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يكشف أولويات حزب إرادة جيل تحت قبتى "النواب والشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أولويات حزب إرادة جيل تحت قبتى البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" مشيرا إلى أن نواب الحزب سيواصلون دعم مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، كما أنهم سيعملون من خلال تمثيلهم بمجلسى النواب والشيوخ على دعم القضايا المتعلقة بوعى المواطن المصرى، وإعادة الهوية المصرية، والثقافة، والمشاركة الفعالة من الشباب والفتيات فى الخدمة المجتمعية والعمل السياسى، وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعى من خلال تشجيعهم على التطوع والعمل فى مشروعات لخدمة الوطن من خلال الجمعيات الأهلية والأحزاب، ما يساعد على نمو الشخصية وزرع الانتماء لحمايتهم من الأفكار التى تبثها الجماعات المنحرفة لتغيير الهوية أو اللعب فى أفكاره.

وأكد "مطر" فى بيان اليوم الأحد، أن خطة تطوير التعليم والنهوض بالصحة على رأس أجندة الحزب التشريعية، مشيرًا أن التعليم والصحة هم الدعامة الأساسية للارتقاء بالوطن والمواطن، مشيدا بما تقوم به أجهزة الدولة بشكل متواصل على جهودها فى النهوض بكل الملفات التى تمس المواطن رغم أزمة كورونا التى تضرب جميع دول العالم.

وكان الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل، قال أن حزب إرادة جيل ممثل فى مجلس النواب الجديد بمقعدين وليس مقعدا واحدا، كما تنشر بعض الصحف والمواقع الإخبارية.

وأوضح "نفادي"، أن نائبى الحزب بمجلس النواب، هما النائب الشاب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام الحزب، وقد فاز ضمن القائمة الوطنية الموحدة لقطاع القاهرة، والنائبة الثانية هى رحاب محمد مصطفى وقد فازت عن محافظة دمياط ضمن القائمة الوطنية الموحدة لقطاع شرق الدلتا، وإلى جانب ذلك فإن الحزب ممثل بمجلس الشيوخ بالنائب تيسير مطر رئيس الحزب والذى نال ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم تعينه بقرار رئاسى بمجلس الشيوخ.

وذكر نفادى أن هذا البيان هدفه تقديم معلومات صحيحة لوسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإخبارية.