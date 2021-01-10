بعد 11 يوما من قدومه منها.. الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، عودة الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى ألمانيا، بغية متابعة العلاج.

ونشرت وسائل إعلام جزائرية أن تبون يعود إلى ألمانيا لعلاج تبعات صحية لإصابته بفيروس كورونا، إذ يمكن أن يجري عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إن استدعى الأمر ذلك.

ونشرت صحف جزائرية أن “تبون سيعود إلى ألمانيا لعلاج قدمه، أو إجراء عملية جراحية بسيطة”، وهي إجراءات كان من المفروض أن يقوم بها مع نهاية فترة نقاهته، الأمر الذي لم يتم بغية تسريع عودته إلى الجزائر.

وكان تبون قد مكث في ألمانيا أكثر من شهرين، بعدما قصدها للعلاج من فيروس كورونا، الذي أصيب به في بلاده الجزائر.

وعاد تبون إلى الجزائر، في 29 دجنبر الماضي، بعد أخبار عن سوء حالته الصحية، ما اضطره إلى الخروج في مقطع فيديو من ألمانيا لنفيها.