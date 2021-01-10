حريق مهول يأتي على عدد من الحافلات في الدارالبيضاء – التفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - اندلع، حريق مهول، اليوم الأحد، في مستودع للحافلات، التابعة لشركة “médina bus”، في الحي الحسني، في الدارالبيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحريق أتى على أزيد من عشر حافلات قديمة، ومتهالكة، تابعة لشركة نقل المدينة، وهي الشركة السابقة، التي كان مفوضا لها النقل الحضري العمومي في الدارالبيضاء.

وأوضحت المصادر نفسها أنه تجهل إلى حدود الساعة، أسباب الحريق، الذي خلف خسائر مادية مهمة.

وانتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان لإخماد الحريق، فضلا عن مصالح الشرطة، التي فتحت تحقيقا بشأن أسباب الحريق.