تفاصيل مشروع قنصلية أمريكا في الداخلة.. مسطرة تعيين القنصل تنطلق في واشنطن ووفد أمريكي يعود للداخلة نهاية الشهر

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مسؤولون مغاربة وأمريكيون، اليوم الأحد، عن آخر تطورات القرار الأمريكي القاضي بفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الأحد، في كلمة له بمؤتمر صحافي بالداخلة، إن الإدارة الأمريكية بدأت فعليا في مسطرة تعيين القنصل الذي سيتولى إدارة قنصليتها في الداخلة.

وفي الوقت الذي زار مسؤولون أمريكيون اليوم الأحد، مقرا يحتمل أن يصبح القنصلية الأمريكية في الداخلة، أكد الوزير المغربي أن مسار إطلاق القنصلية المغربية في الداخلة، سيكون هو نفس مسار إطلاق القنصلية الجديدة لأمريكا في الدار البيضاء.

من جانبه، قال ديفد فيتشر، السفير الأمريكي في الرباط خلال حديثه خلال ذات الندوة الصحافية في الداخلة، إن وفدا أمريكيا رفيعا سيزور الداخلة نهاية هذا الشهر الجاري، من أجل تحديد المبنى الذي سيضم القنصلية الأمريكية في الداخلة، ومدى مطابقته للمعايير المعمول بها لاحتضان أي مبنى دبلوماسي أمريكي.