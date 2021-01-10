فيتشر: فخور لأنني أول سفير أمريكي يزور الأقاليم الجنوبية..سأشتري منزلا في الداخلة والآن فهمت لماذا هذه المنطقة عزيزة على المغاربة

جدة - عبدالحي حسين - حل وفد أمريكي رفيع، اليوم الأحد، بمدينة الداخلة، في زيارة لمقر مفترض لقنصلية أمريكا في الداخلة، وهي أول زيارة لوفد أمريكي رسمي للأقاليم الجنوبية.

وقال ديفد فيتشر، السفير الأمريكي في المغرب، في خطابه اليوم في الداخلة، إنه يفتخر بالاعتراف الأمريكي بالسيادة للمغربية على الأقاليم الجنوبية، وبكونه أول سفير أمريكي يحط قدميه في هذه المدينة، مضيفا “سأشتري منزلا هنا”.

واعتبر فيتشر أن الاعلان الأمريكي على مغربية الصحراء نتيجة عدة أشهر من المفاوضات وسنوات من الترتيبات منذ إدارة بيل كلينتون، حيث تم الاشتغال على مدى عقود مع الأمم المتحدة لإخراج هذا الصراع من الركود، قبل أن يؤكد أن المغرب يملك الحل الوحيد العادل والدائم للإقلبم وأن الصحراء مغربية.

وتحدث السفير بإعجاب كبير عن الداخلة، وقال “اليوم أتيحت لنا فرصة للتجول في الداخلة، واليوم أفهم لماذا هذه المنطقة عزيزة على المغاربة”.

وعن القنصلية الأمريكية في الداخلة، قال فيتشر إن وفدا رسميا أمريكيا سيزور المبنى الذي تم اختياره لضمان مطابقته للمعايير الأمريكية، مشددا على أنه سيتم عن قريب افتتاح هذه القنصلية.