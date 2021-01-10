الكويت تسجل 414 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاحد تسجیل 414 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، في الساعات ال24 الماضیة ليرتفع عدد الحالات إلى 154314 في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة لیصبح مجموع حالات الوفاة 943 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 46 حالة لیصبح المجموع الكلي للحالات 4364 حالة.|