شكرا لقرائتكم خبر عن "بيلوسي" تدرس اتخاذ إجراءات تهدف لعزل ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المشرعين بـ "الاستعداد للعودة إلى واشنطن" هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج أن دعوة بيلوسي للمشرعين ربما تدل على أنها تدرس اتخاذ إجراءات تهدف لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أو أي رد رسمي آخر بسبب تشجيع ترامب لأنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول.

ولم تذكر بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين بشكل صريح أنها تنوي المضي في إجراءات عزل ترامب أو أي عملية أخرى تهدف لإقصائه عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير، إلا أنها أصرت على أنه لابد أن يتحمل مسؤولية تصرفاته بشكل ما. وقالت بيلوسي في الرسالة التي صدرت في وقت متأخر من يوم السبت: "من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الاعتداء على ديمقراطيتنا .. يجب أن يكون هناك اعتراف بأن هذا الانتهاك كان بتحريض من الرئيس".