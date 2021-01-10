شكرا لقرائتكم خبر عن سناتور جمهوري: استقالة ترامب أفضل لمسار بلادنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال السناتور الجمهوري الأمريكي بات تومي اليوم الأحد إن على الرئيس دونالد ترامب الاستقالة بعد أن اقتحم انصاره مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في أحداث عنف خلفت قتلى.

وأضاف في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) "أعتقد أن أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس ويرحل بأسرع وقت ممكن... أعترف أن هذا ربما يكون غير مرجح لكنني أعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل". كما كرر تومي نفس الدعوة في مقابلة منفصلة أجراها مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية.