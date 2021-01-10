توجيه من مدير المرور بشان الزخم المروري ببغداد في اوقات الذروة

بغداد - ياسين صفوان - اصدر مدير المرور العامة طارق اسماعيل، الاحد، توجيها بشان الزخم المروري في اوقات الذروة.

وقال اسماعيل في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى رجال المرور العاملين في تنظيم حركة السير والمرور في مديريتي مرور بغداد الكرخ والرصافة ، نظراً للزخم المروري الحاصل في الشوارع والتقاطعات والساحات وخصوصاً اوقات الذروة، ومن اجل خدمة المواطنين مستخدمي الطريق وجهنا بتقديم الجهد المضاعف ومشاركة الوجبة الصباحية مع الوجبة المسائية لغاية الساعة الثالثة مساءاً وذلك من اجل امتصاص الزخم المروري في ( اوقات الذروة)".

واضاف ان "هذا الجهد يصب في خدمة البلد وتقليل معاناة المواطنين في هذه الاوقات قدر المستطاع"، مشيرا الى انه "كلنا امل برجال المرور ان يكونوا قدر هذه المهمة والمسؤولية التي انيطت بهم وان يكون العمل ثمرة جهد متواصل في التخفيف من الاختناقات المرورية وتقديم الخدمة الافضل للمواطن الكريم".