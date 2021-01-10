وزير الصحة البريطاني يعلن تطعيم نحو مليونين بلقاح كورونا حتى الآن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن بلاده طعمت نحو مليوني شخص بلقاح الوقاية من كوفيد-19، وذلك قبل تكثيف طرح الجرعات غدا الاثنين.

وقال الوزير لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "على مدى الأسبوع الماضي، قمنا بتطعيم ما يزيد على عدد من حصلوا على التطعيم في ديسمبر كانون الأول كله، وبهذا نحن نسرع الطرح".

وأضاف ردا على سؤال عن عدد من تلقوا التطعيم "حوالي مليونين، لكننا سننشر الأعداد بالضبط غدا ثم (سننشر) على أساس يومي بعد ذلك".

وترمي بريطانيا إلى تطعيم نحو 14 مليونا بحلول منتصف فبراير شباط بما يشمل من هم فوق سن السبعين، والأكثر عرضة للإصابة، أي كبار السن ومن لديهم أمراض سابقة، والعاملين في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية.

وقال هانكوك إن نحو 200 ألف يحصلون على التطعيم يوميا في الوقت الحالي، وهو ما يضع بريطانيا على طريق تحقيق هدفها ويتيح الفرصة للبدء في تخفيف القيود في الربيع.

وفي ظل وجود سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس في بريطانيا، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون عزلا عاما ثالثا في إنجلترا، أكثر مناطق االمملكة المتحدة سكانا، في محاولة لكبح الجائحة قبل تطعيم جميع من هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتوفي أكثر من 80 ألفا بالمرض في بريطانيا في غضون 28 يوما من تشخيص إصابتهم بكورونا، وهو خامس أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم. وأثبتت الفحوص إصابة أكثر من ثلاثة ملايين شخص بالمرض في البلاد.

وقال قصر بكنجهام أمس السبت إن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب، وكلاهما في العقد العاشر من العمر، تلقيا لقاح الوقاية من كوفيد-19.