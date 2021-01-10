شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة جنود فرنسيين في هجوم شمال مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

إصيب 6 جنود فرنسيين بجروح في هجوم نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة في منطقة غورما في مالي.



وأفادت المصادر أن الجنود الستة المصابين جراء التفجير، ينتمون إلى قوة "برخان" العاملة في مالي، بعد استهدافهم بسيارة مفخخة انتحارية.

وتأتي إصابة الجنود الستة بعد أسبوع واحد من مقتل جندييْن فرنسييْن أحدهما امرأة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية فرنسية.