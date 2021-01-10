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المملكة السعودية تعلن ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 97.7 %

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تعلن ارتفاع حالات التعافي من إلى 97.7 % والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية  الدكتور محمد العبد العالي، الیوم (الأحد)، ارتفاع حالات التعافي من كورونا  إلى 97.7 %، مشيرا إلى  أن الحالات المؤكدة للإصابة بفیروس كورونا المستجد كوفید-19 ،تقترب من أدنى معدلاتھا، مند بدء الجائحة، بانخفاض وصل إلى  97.6.%

 

وتابع العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالات الحرجة، انخفضت لتصل حالیًا لـ300 حالة تقريبًا، بانخفاض أكثر من ألفي حالة، من أعلى أعداد سجلت للحالات الحرجة، وبنسبة 86.6 %.

 

وأضاف متحدث الصحة، أن أعداد الوفیات كذلك قد شھدت  انخفاضا بنسبة  91.4 ،% فیما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 97.7 %من إجمالي الحالات التي أصیبت

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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