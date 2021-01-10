هادي يعزي نظيره الاندونيسي بضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التعازي وصادق المواساة لفخامته ولاسر الضحايا والشعب الاندونيسي بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة لنظيره الاندونيسي جوكو ويدودو، عزاه فيها بضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية التي تحطمت قبالة سواحل جاوة بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012