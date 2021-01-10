شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية تندد بترحيل معارضين تركيين من أوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نددت منظمة «بروكين شلاك» الحقوقية بترحيل تركيين معارضين من أوكرانيا، وبعثت رسائل إدانة إلى السفارات الأوكرانية في هولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا والنمسا، للتنديد بترحيل معلمين تركيين ينتميان لحركة الخدمة إلى أنقرة، بحسب ما أعلنت صحيفة «زمان» التركية المعارضة اليوم (الأحد). ونفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية اختطاف جديدة ضد تركيّين في الخارج. وأكدت الرسائل الحقوقية أن عودة المعلمين لا تناسب الدولة الأوكرانية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعبرت عن خيبة الأمل من التصرف الأوكراني، إذ يواجه المعلمان اللذان تمت إعادتهما خطر المحاكمة أو الاعتداء أو الموت أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن طويل الأمد.

وأضاف البيان أن تصرفات السلطات الأوكرانية انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي السنوات الأخيرة قامت ماليزيا بتسليم بعض المعلمين الأتراك في ألبانيا وكوسوفو إلى تركيا. ووجدت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن كلا الجانبين مذنب في هذه القضايا. «إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار ضد أوكرانيا، فإنه سيلحق الضرر باسم أوكرانيا على الساحة الدولية».