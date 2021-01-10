رغم «اتفاق العلا».. البحرين تعلن: قطر أوقفت بطل كمال الأجسام سامي الحداد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، أن خفر السواحل القطري أوقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق المصالحة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان لها نقلته شبكة "سي إن إن"، إنها "تعرب عن استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية".

ودعت الخارجية البحرينية في بيانها السلطات القطرية "إلى الإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق".

والثلاثاء الماضي، تم توقيع "اتفاق العلا"، الذي يهدف إلى إعادة العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد أكثر من 3 أعوام من مقاطعة الدول الأربع لقطر.