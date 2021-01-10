شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: مازلت بالمستشفى وحالتى مستقرة بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق، الجماهير العربية خلال فترة العزل بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، قائلا: "أنا لسه محجوز بالمستشفى وأحمد الله وأحمد الله وأحمد الله".

وأضاف "موسى" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حالتى الصحية مستقرة وأنا أحمد الله على الإصابة بفيروس كورونا".

وكان "موسى" وجه رسالة شكر لك محبيه وجميع من سألوا عليه بعدما أصيب بفيروس كورونا، قائلا: "غاية الشكر للجميع وأنا اطمئنهم وأشكرهم".

وأضاف "موسى" فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع": "أنا لازالت متواجد بالمستشفى، لكن الحمد لله حالتى الصحية تتحسن وأصبحت مستقرة الآن"، موضحا أن تحت الرعاية الطيبة ويخضع لبرتوكول وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا.