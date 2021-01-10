شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عصام شيحة، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفيروس كورونا المستجد، وقالت المنظمة أنه طبقا لتعليمات الأطباء المعالجين بعد إجراءه الفحوصات الطبية، فإنه لا يحتاج للذهاب إلى مستشفى، ونصحوا بالتزامه ببروتوكول العلاج والعزل المنزلى حتى تتحسن حالته الصحية.

وتمنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان وكافة العاملين بها الشفاء العاجل لرئيس المنظمة وجميع مصابى فيروس كورونا.