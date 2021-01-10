شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النائب حازم إمام يتسلم بطاقة عضويته بمجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر لاعب كرة القدم الدولى المُعتزل حازم إمام، عضو مجلس النواب المعين، اليوم الأحد إلى مقر المجلس لتسلم بطاقة العضوية الخاصة به بمجلس النواب بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

وكان قد وقع الاختيار على حازم إمام نجم نادى الزمالك الأسبق من رئيس الجمهورية لتعيينه فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستنعقد يوم الثلاثاء القادم، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر فى قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة فى الملاعب المصرية سواء مع الزمالك أو منتخب مصر.

وبدأ حازم إمام مسيرته الاحترافية بـنادى الصيد فى القاهرة قبل انتقاله إلى نادى الزمالك قبل انتقاله إلى أوروبا، والتحق حازم إمام بنادى أودينيزى الإيطالى فى صيف 1996 بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا عام 1996.

بعد البداية الجيدة مع النادى الإيطالى، أصيب حازم إمام إصابة ادت إلى ابتعاده عن الملاعب لبقية الموسم، وقد عانى من قسوة الحياة فى إيطاليا بسبب صغر سنه. وفى 1998 وقع حازم إمام على عقد إعارة مع نادى دى جرافتشاب وأمضى هناك 18 شهرًا بعدها، وفى صيف 2000 عاد حازم إمام إلى أودينيزى ليجد نفسه فى قائمة البدلاء، فقرر العودة إلى مصر.

انتقل حازم إمام إلى نادى الزمالك قادمًا من نادى الصيد، حيث لعب أول مباراة له مع فريق الزمالك الأول فى موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر، 1993 ضد الاتحاد السكندرى، وشارك كلاعب بديل للاعب عفت ناصر، والجدير بالذكر أن الزمالك قد فاز 2-0 بهدفين احرزهما الاعب إيمانويل أيمونيكي.

فى أول موسم له، لم يلعب حازم كثير من المباريات، وقد شارك فى أغلبها كلاعب احتياطى، وفى الموسم التالى (1994-1995) وبعد انتقال إيمانويل أيمونيكى إلى سبورتنج لشبونة، بدأ نجم حازم إمام فى اللمعان حيث اشترك كلاعب أساسى واحرز هدفان وساعد فى صنع حوالى 10 أهداف.