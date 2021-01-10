الدولار يتراجع أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الأربعاء الماضي قبل إجازة عيد الميلاد المجيد.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي قناة السويس، والإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.64 جنيه للشراء, و15.74 جنيه للبيع.