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أنفلونزا الطيور تتفشى في فرنسا وإعدام 400 ألف بطة

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اسماعيل عبد الحي -  أعلن وزير الزراعة الفرنسي أنه سيتم إعدام «مئات الآلاف» من البط في جنوب غرب فرنسا متحدثاً عن «سباق مع الزمن» في مواجهة فيروس إنفلونزا الطيور «شديد العدوى». 

 

وقال الوزير جوليان دينورماندي إنه ديسمبر «تم ذبح نحو 400 ألف بطة في مقاطعة لاند (جنوب غرب)، وسيتم ذبح مئات آلاف بشكل اضافي، هذا أمر أكيد» وذلك قبل زيارة لمربي طيور متضررين في هذه المقاطعة المعروفة بإنتاج كبد الأوز المسمن. 

 

وأضاف أن إعدام مئات آلاف من البط «أمر هائل أساساً للأسف لكنه ليس كافياً» موضحاً «يبدو أننا لم نتحرك بالسرعة الكافية» في معرض تبريره إجراءات توسيع عمليات الذبح الوقائي لخلق فراغ صحي ضمن مساحة 5 كم في محيط بؤر الإصابة وكذلك «مناطق عازلة» يحظر دخول أي من الدواجن إليها أو الخروج منها. ورصدت سلالة «إتش 5 إن8» لإنفلونزا الطيور المنتشرة أيضاً في أماكن أخرى في أوروبا، لأول مرة في مزرعة بفرنسا في مطلع ديسمبر، ما أدى بشكل خاص إلى فرض الصين حظراً على الدواجن الفرنسية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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