الرئيس البيلاروسي: يعد بمسودة دستور جديد نهاية العام 2021

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن مسودة (مشروع) الدستور الجديد لبيلاروس ستكون جاهزة بحلول نهاية العام الحالي 2021.

وقال لوكاشينكو اليوم الأحد في مقابلة عرضت على قناة روسيا 1: "بحلول نهاية عام 2021 ستكون مسودة الدستور الجديد جاهزة. وبعد ذلك ستعرض في استفتاء سيقرر الناس فيه ما إذا كان سيكون هناك دستور جديد أم لا".

وردا على سؤال حول توقيت الاستفتاء، قال الرئيس إنه سيتم الإعلان عن ذلك في مجلس الشعب لعموم بيلاروس.

ولم يستبعد الرئيس لوكاشينكو مناقشة التعديلات على الدستور

قريبا، مضيفا أن بيلاروس ستكون قادرة على وضع مسودة لدستور جديد في غضون عام.

ولم يحدد ما سيكون جديدا بشكل أساسي في الدستور، قائلا، "المقترحات الرئيسية للتغييرات لم يتم تشكيلها بشكل كامل.. لقد خصصت بعضها، لإعادة توزيع السلطات، وبناء الحزب، هذه قضايا سياسية، في الاقتصاد سنترك الاقتراح حتى تكون لدينا دولة ذات توجه اجتماعي".

وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلن لوكاشينكو أن مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان)

لن يغير الدستور.

وسيعقد اجتماع (2021) للمرة السادسة في 11-12 فبراير. وأول مرة عقدت اجتماعات من هذا القبيل في أكتوبر 1996، قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومنذ ذلك الحين، عُقدت اجتماعات كل خمس سنوات للموافقة على برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.

وعُقدت هذه المنتديات في الأعوام 2001 و 2006 و 2010، قبيل الانتخابات الرئاسية.

وتشهد بيلاروس منذ 9 أغسطس 2020 ، احتجاجات شعبية على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. بعد أن تم إعلان فوز الرئيس لوكاشينكو فيها، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1994. واعتبرت المعارضة أن نتائج الانتخابات مزورة. وطالب المتظاهرون باستقالة لوكاشينكو وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء انتخابات جديدة.