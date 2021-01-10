في حساب المواطن... خطوات الاستعلام عن الدفعة الجديدة برقم الهوية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر حساب المواطن محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية مع الساعات الأولى لليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، عقب بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير"الدفعة 38" للمستفيدين المكتملة طلباتهم بالبرنامج في حساباتهم البنكية.

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ونشرت الصفحة الرسمية لـ برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ 38، مشيرة أن نسبة المستفيدين المتحصلين على الدعم وصلت لحوالي 78%، وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج 88 مليار ريال سعودي، وذلك بحسب تصريح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي بأسم البرنامج.

خطوات الاستعلام على الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن برقم الهوية

. يقم المستفيد بزيارة البوابة الرسمية لحساب المواطن.

. يختار من الخدمات الإلكترونية للمواطنين خدمة "الاستعلام عن أهلية حساب المواطن".

. كتابة رقم الهوية الوطنية وتلك الخاصة بالمواطن السعودي فقط ، وذلك لأن برنامج حساب المواطن مخصص للمواطنين السعوديين فقط.

. قم بكتابة رمز الدخول للتحقق.

. واخيرًا الضغط على الاستعلام وبعدها تظهر نتيجة الأهلية.

التسجيل في حساب المواطن

ويستمر المواطنين السعوديين في البحث عن كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن، ويرسلون أسئلتهم للبرنامج عبر صفحته الرسمية بتويتر، لترد عليهم خدمة المستفيدين قائلة:" تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم .ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين".

. أن يكون المستفيد المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج الأراضي السعودية لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

. أن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.