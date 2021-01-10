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ليبيا تُسجل 743 إصابة جديدة بكورونا

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ياسر رشاد - القاهرة -  

سجلت ليبيا 743 إصابة بفيروس المستجد، و13وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركزُ الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 104.745 حالة، بينما تعافى 80.292

حالة، مشيرًا إلى تسجيل 1581 وفاة حتى الآن.

 

وقد أعلنت ليبيا، الأربعاء، أكبر زيادة يومية حتى الآن في الإصابات والوفيات الناجمة عن ، مما أثار مخاوف بأن

يتسبب تفشي المرض في وضع النظام الصحي في البلاد في مأزق.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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