ليبيا تُسجل 743 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت ليبيا 743 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و13وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركزُ الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 104.745 حالة، بينما تعافى 80.292

حالة، مشيرًا إلى تسجيل 1581 وفاة حتى الآن.

وقد أعلنت ليبيا، الأربعاء، أكبر زيادة يومية حتى الآن في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مما أثار مخاوف بأن

يتسبب تفشي المرض في وضع النظام الصحي في البلاد في مأزق.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.