فلسطين تسجل 699 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 وفاة

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‬أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 232 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 98 «منهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي».

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان الليلة الماضية، على أن من «واجبات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، توفير لقاحات ضد كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال».

وبدأت إسرائيل قبل أيام حملة لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا.