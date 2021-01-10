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إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.26 مليون حالة

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ابوظبي - سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في إيطاليا إلى 26ر2 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد بلغ 78 ألفا و394 حالة.
واشارت البيانات إلى تعافي 61ر1 مليون شخص من المصابين بالمرض.
وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 49 أسبوعاً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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