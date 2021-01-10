حالة من الإحباط الشديد في كابول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 04:13 مساءً - منذ 43 دقيقة

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن عملية الاغتيال الغامضة التي استهدفت أحد مراقبي الانتخابات في أفغانستان أصابت العاصمة كابول بحالة من الإحباط الشديد.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” أن ”اغتيال يوسف رشيد، البالغ من العمر 43 عاماً، الرئيس التنفيذي لمنتدى الانتخابات الحرة والعادلة في أفغانستان، في هجوم لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، كان من بين العشرات من الهجمات التي تسببت في مقتل صحفيين أفغان ونشطاء مدنيين، وباحثين دينيين، وموظفين حكوميين خلال الأشهر الأخيرة“.

ولفتت إلى إعلان السلطات الأفغانية أمس السبت القبض على عضوين في حركة طالبان، اعترفا بقتل رشيد بالمشاركة مع 4 متواطئين آخرين، بعد التنكر في صورة طلاب، وقولهما إن مجموعة تنتمي إلى خلية تابعة لطالبان هي التي خططت تلك الهجمات.

وتابعت ”ولكن الحركة التي استأنفت مباحثات السلام مع القادة الأفغان في قطر الأسبوع الماضي، نفت مراراً أي علاقة لها بالاغتيالات الأخيرة“.

وأردفت ”ألقى اغتيال رشيد بظلال من الشك والخوف على الشبكة غير الرسمية، منتدى الانتخابات الحرة والعادلة، ولكنها وثيقة الصلة بالصالح العام، والمدافعين عن الديمقراطية في العاصمة الأفغانية. معظم أعضاء تلك الشبكة من الرجال والنساء الشبان المتعلمين الذين نشأوا خلال التجربة الوليدة للبلاد في ديمقراطية ما بعد حكم طالبان، ثم اتخذوا مسارات مختلفة للترويج لها والدفاع عنها“.

وأشارت إلى أن العاملين في مجال استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات وغيرها من المؤسسات التي تروّج للحرية والديمقراطية في أفغانستان يشعرون بتهديدات متصاعدة، لأنهم لا يحصلون على أي نوع من الحماية الأمنية، التي يملكها الساسة ورجال الأعمال البارزون، واشتكوا من أن الشرطة والمسؤولين الحكوميين لم يفعلوا الكثير لتوفير حماية ملموسة بعد بدء الاغتيالات.