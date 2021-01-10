تحذيرات صينية لـواشنطن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 04:13 مساءً - منذ 51 دقيقة

توقع تقرير لصحيفة ”غارديان“ البريطانية أن يثير إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس السبت رفع القيود المفروضة على الاتصالات بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم في تايوان غضب الصين، ويؤجج التوتر بين واشنطن وبكين في الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”تزعم الصين أن تايوان الديمقراطية التي تخضع لحكم منفصل تعتبر جزءاً من أراضيها، وتصفها بأنها أكثر الموضوعات حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي لا تملك فيه واشنطن علاقات رسمية مع تايوان، فإن إدارة الرئيس ترامب عززت الدعم المقدّم لها عبر صفقات أسلحة وقوانين تساعدها على التعامل مع الضغط الذي تتعرض له من بكين“.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله بومبيو بأنه منذ عقود فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً على تعاملات دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين آخرين مع نظرائهم في تايوان، وذلك بشكل منفرد في محاولة لاسترضاء النظام الشيوعي الصيني، معلناً رفع جميع هذه القيود الآن.

وتابعت ”رحّب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي التايواني في الولايات المتحدة، الذي يعمل كسفارة تايوانية غير رسمية في واشنطن، بتلك الخطوة، وقال إنها تظهر قوة وعمق العلاقات الأمريكية التايوانية“.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول ”سيزور السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت تايوان الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات مع مسؤولين تايوانيين بارزين، ما دفع الصين لإطلاق تحذيرات بأن إدارة ترامب تلعب بالنار“.